Rolls-Royce прекратил поставки двигателей для БелАЗ

Rolls-Royce полностью прекратил сотрудничество с БелАЗ. Британская компания была одним из его основных поставщиков двигателей, сообщает 24 Канал.

Британская Rolls-Royce Group заявила о прекращении сотрудничества с белорусским БелАЗ в связи с санкциями Евросоюза. Об этом говорится в ответе компании Профессиональному союзу белорусов в Великобритании, который подал жалобу в связи с нарушением прав человека и рабочих на заводе.

Rolls-Royce – один из основных поставщиков двигателей на БелАЗ через свою немецкую дочернюю компанию MTU Friedrichshafen GmbH.

"По итогам проведенного расследования Rolls-Royce принял меры в соответствии с Кодексом поведения, корпоративными ценностями и юридическими обязательствами. В связи с санкциями ЕС, введенными в отношении БелАЗа, с 22 июня 2021 года Rolls-Royce прекратил все операции с БелАЗ и любыми клиентами, которые принадлежат или частично принадлежат БелАЗ" , – говорится в письме.

Евросоюз ранее утвердил четвертый пакет санкций против белорусских властей. В ограниченном списке 78 человек и восемь компаний, активы которых будут заморожены, запрещена выдача виз в Евросоюз. В список попали такие компании, как МАЗ, БелАЗ, "Белаеронавигация", Bremino Group, Globalcustom, "Новая нефтяная компания", Logex и Sohra.

Компании Skoda, Nivea и Liqui Moly в начале года отказались спонсировать Чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в 2021 году в Беларуси. 18 января стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Минск права проведения Чемпионата мира по хоккею 2021 года. В заявлении организации говорится, что причина такого решения - "невозможность обеспечить безопасность во время проведения турнира".