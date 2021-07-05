Над курортным Приморском пронеслось "воздушное цунами"

Под Запорожьем над курортным городом Приморском в воскресенье, 4 июля, пронеслось так называемое "воздушное цунами". Редкое природное явление удалось запечатлеть на видео, сообщает Страна.ua.

"Сегодня в Приморске неожиданно пронёсся ураган. У меня было ровно 2 минуты на все про все. Слава богу успел снять и посадить дрон благополучно" , - написал в соцсети пользователь maxon_chalykh.

Как сообщают очевидцы, необычное облако образовалось во время грозы и после этого поднялся сильный ветер и Азовское море начало штормить.

Специалисты называют такое явление шкваловым воротом или shelf-cloud (грозовой вал). Оно образуется при высокой влажности из-за взаимодействия потоков воздуха разных температур.