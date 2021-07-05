Еврокомиссия выступила против российского "закона о шампанском"

Представитель Еврокомиссии на ежедневном брифинге в Брюсселе заявила, что в ЕС выразили недовольство новым российским указом который вопреки европейским правилам запрещает называть "шампанским" продукцию, произведенную в Шампани, сообщает Европейская правда.

"Мы конечно же знаем о новом российском законопроекте относительно алкогольных и винных напитков, и он будет иметь влияние на экспорт вина. Мы будем делать все необходимое, чтобы выявить наше несогласие и озабоченность этим законом" , - сказала она.

В ЕК при этом несколько раз отметили, что это еще не закон, а только его проект. При этом президент РФ уже подписал соответствующий указ 2 июля.

"Мы будем делать все необходимое для защиты наших прав и сделаем необходимые шаги, если этот закон вступит в силу" , - сказала представительница Еврокомиссии.

Напомним, 2 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который разрешил использование названия "шампанское" только для произведенных в России вин и обязал производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в "игристое вино".

Еще тогда Moet Hennessy, что производит продукцию ТМ Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и других остановил поставки в Россию.