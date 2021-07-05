Безуглая пожаловалась, что ее заставили отложить реформу СБУ
Народные депутаты от "Слуги народа" заставили свою коллегу Марьяну Безуглую отложить рассмотрение ее законопроекта о реформе СБУ. Об этом заявила нардеп на своей странице в Facebook, сообщает Деловая столица.
"К сожалению, меня сегодня коллеги попросили перенести рассмотрение реформы СБУ на среду. Борьба продолжается", — отметила Безуглая.
"Скорее, заставили", — добавила "слуга".
Безуглая, которая является заместителем главы комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, отказалась назвать конкретные фамилии нардепов, которые ее "заставили".
"Я пока не готова раскрывать фамилии, это все-таки родной комитет", — сказала она.
Ранее Безуглая сообщила, что принципы предлагаемой реформы СБУ включают в себя закрепление контрразведывательной деятельности, защиту национальной государственности и охрану государственной тайны как приоритетов деятельности СБУ.