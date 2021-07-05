Пенсии для участников боевых действий выросли
С 1 июля в Украине повысились пенсии и надбавки сразу у нескольких категорий пенсионеров. У многих это связано с плановым увеличением прожиточного минимума. В том числе повысились выплаты для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны, сообщает Сегодня.
Минимальная пенсия для участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства составляет 165% прожиточного минимума. Он с 1 июля вырос на 85 грн – с 1769 до 1854 грн. Соответственно, пенсия для этих категорий выросла с 2918,85 грн до 3059,1 грн – на 140,25 грн.
Минимальная пенсия для лиц с инвалидностью вследствие войны:
- I группы повышается на 552,5 грн – с 11 498,5 грн до 12 051 грн (650% прожиточного минимума);
- II группы – на 446,25 грн: с 9287,25 до 9733,5 грн (525%);
- III группы – на 306 грн: с 6368,4 до 6674,4 грн (360%).