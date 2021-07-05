В регионах необходимо наращивать темпы вакцинации – ОП

Система здравоохранения Украины должна быть готова к противодействию штамму "Дельта".

Об этом шла речь на селекторном совещании, говорится в сообщении﻿ Офиса президента.

В ОП отметили, что уже сделано почти 3 млн прививок от коронавируса, а центры массовой вакцинации населения открылись в каждой области.

"Необходимо и впредь увеличивать количество центров вакцинации и продолжать наращивать ее темпы. В связи с этим Министерству здравоохранения и Министерству развития общин и территорий Украины поручено скоординировать работу с местными властями и выдвинуть предложения, как организовать более активную вакцинацию граждан" , – говорится в сообщении.

Премьер Денис Шмыгаль отметил, что в Европе в связи с проведением "Евро-2020" наблюдается увеличение случаев COVID-19 на 10%, поэтому "нужно увеличить количество тестов на COVID-19, а профильные ведомства должны проверить реальную готовность медучреждений, в том числе детских, к борьбе с коронавирусом".