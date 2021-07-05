Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" выросла на 81%

После принятых Нацкомиссией по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на экстренном заседании вечером 4 июля решений, цена на рынке электроэнергии "на сутки вперед" на 6 июля в торговой зоне ОЭС Украины, по сравнению с показателем на 5 июля повысилась на 81% – до 916,06 грн за МВт-ч, сообщает ExPro.

По данным госпредприятия "Оператор рынка", общий объем предложения на 6 июля составил 102,4 тыс. МВт-ч при спросе 51,8 тыс МВт-час.

На предыдущие сутки, 5 июля, объем спроса и предложения был на таком же уровне.

Индекс цен базовой нагрузки на 6 июля составил 861,29 грн за МВт-ч, пиковой нагрузки – 786,96 грн за МВт-ч, внепиковой нагрузки – 935,62 грн за МВт-ч. На 01:00-17:00 цены на РСН в ОЭС держались на уровне нижнего "прайс-кэпа".