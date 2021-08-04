Полезны ли кроксы для здоровья ног: ответы ортопедов

Но так полезны ли кроксы для ног? Ответ сложен. ﻿Кроксы могут подарить вам комфорт в течение коротких периодов времени. Но они не подходят для длительного ежедневного использования, сообщает WomanEL.

Они легкие и воздушные, они имеют широкую переднюю часть стопы и обеспечивают хорошую поддержку свода стопы. Однако эта обувь не обеспечивает должной фиксации пятки.

Так что, хотя они могут быть отличным вариантом для пляжа, они не лучшая пара для длительного ношения. Отсутствие опоры может привести к тому, что вы будете постоянно пытаться удерживать обувь пальцами ног, чтобы она не соскользнула.

А это может привести к разного рода проблемам. К примеру, тендиниту, бурситу, проблемам с ногтями, а также болезненным натоптышам и мозолям.

Хирург Джейсон Джордж ДеВриз поддерживает это мнение. ДеВриз часто напоминает пациентам об опасности шлепанцев и кроксов.

Так что же делать?

Эта обувь комфортна, позволяет воздуху циркулировать и вашим ногам дышать. В ней есть плюсы, ведь не зря миллионы людей предпочитают эту обувь. Но старайтесь не носить её долго.