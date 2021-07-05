Беларусь просит РФ выдать артистку, чтобы посадить ее в тюрьму

Генеральная прокуратура Беларуси направила России запрос на выдачу певицы Анжелики Агурбаш для привлечения ее к уголовной ответственности, сообщает Деловая столица.

Певице грозит до 12 лет тюрьмы.

"Я знаю, что Генеральная прокуратура возбудила против меня два уголовных дела — по ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии (разжигание вражды) и ч. 2 ст. 368 (оскорбление президента), требует моей экстрадиции и передачи в СИЗО № 1 города Минска" , — заявила Агурбаш.

Она добавила, что сейчас в отношении нее "идет экстрадиционная проверка". Ранее ее объявили в розыск. Обвинения в свой адрес артистка назвала ничтожными и безосновательными.

Прошлым летом Агурбаш поддержала белорусские протесты и кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую. При этом певица участвовала в акциях солидарности с белорусами протестующими в Москве. Также она выступала с обращением к белорусам и призвала их к объединению.

Если Агурбаш признают виновной, то по белорусскому законодательству ей грозит лишение свободы до 12 лет.

Анжелика Агурбаш родилась в Минске, в 2006 году она стала заслуженной артисткой Беларуси.