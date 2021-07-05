Сербия и Венгрия завершили строительство газопровода в обход Украины

Строительство линейной части газопровода-перемычки между Сербией и Венгрией ("Балканский поток"), по которой последняя будет получать российский газ в обход Украины, завершилось. Национальное телевидение Сербии сообщило о сварке "золотого" стыка на границе двух стран, сообщает UBR.

Работы по строительству вели сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ. Поставки газа по новому маршруту должны начаться в новом газовом сезоне – с 1 октября.

Газопровод "Балканский поток" является продолжением "Турецкого потока", созданного в январе 2020 года. По нему газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы – в Болгарию, Грецию, Македонию и Румынию. С начала 2021 года газ по новому маршруту получили Сербия, а также Босния и Герцеговина. Теперь газ через Сербию по потоку должен дойти до Венгрии и Австрии.

Достройка линейного участка протяженностью 15 км – часть первого этапа создания перемычки между Сербией и Венгрией мощностью 6 млрд кубометров в год. Расширение до мощности 8,5 млрд куб. м отложено с октября 2022 года на октябрь 2023 года.

В мае 2020 г. ОГТСУ заявил, что объемы транспортировки российского газа через Украину сократились почти наполовину из-за запуска "Турецкого потока".