Мужчина "по приказу голосов" разбил окна в мэрии Николаева

Местный житель разбил окна в здании городского совета Николаева. Мужчину задержал наряд полиции, сообщает Деловая столица.

Судя по кадрам задержания, мужчина находился в неадекватном состоянии.

"Голоса говорят, что этого пи*аса надо убить" , — заявил хулиган копам после задержания.

По имеющейся информации, мужчина заявил, что разбить окна в мэрии ему "подсказали голоса", которые он слышит.