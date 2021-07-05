Мужчина "по приказу голосов" разбил окна в мэрии Николаева
Местный житель разбил окна в здании городского совета Николаева. Мужчину задержал наряд полиции, сообщает Деловая столица.
Судя по кадрам задержания, мужчина находился в неадекватном состоянии.
"Голоса говорят, что этого пи*аса надо убить", — заявил хулиган копам после задержания.
По имеющейся информации, мужчина заявил, что разбить окна в мэрии ему "подсказали голоса", которые он слышит.
"Его якобы беспокоит сосед, который надевает противогаз и тем самым пугает его. А сегодня днем он двумя стеклянными бутылками разбил окна в кабинетах, которые принадлежать управлению коммунального имущества. Получается, повредил имущество в коммунальном имуществе", — говорится в сообщении.