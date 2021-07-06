Уникальные животные: домашние любимцы с интересными особенностями

Уникальные животные: домашние любимцы с интересными особенностями

Каждый домашний любимец – особенный. Но иногда животные имеют особенности, которые ярко отличают их от других, сообщает 24 Канал.

Узор на шерсти или генетическая изюминка делают животных звездами социальных сетей. Хозяева не могут налюбоваться "изюминками" своих зверей, поэтому часто выкладывают фото в сеть, чтобы все могли увидеть, на какие удивительные вещи способна природа.

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Милые ушки / Фото Bright side

Наша задача – помогать домашним животным жить дольше, счастливее и более здоровой жизнью благодаря правильному питанию и уходу.

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Двойной носик выглядит очень мило / Фото Bright side
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Такое нежное сердечко на лапке / Фото Bright side

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С таким пятном можно стать лицом Apple / Фото Bright side

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