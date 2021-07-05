Украина примет международные военные учения "Три меча"

С 17 по 30 июля впервые в Украине состоятся многонациональные учения "Три меча". Проведение учений является частью продолжения партнерской программы между Литовской Республикой, Украиной и Республикой Польша, сообщает РБК-Украина.

К учениям будут привлечены более 1200 военнослужащих и 200 боевых машин.

Как отмечает пресс-служба, главной целью проведения "трех мечей" является:

создание благоприятных условий развития и слаживания подразделений Украины, Литвы и Польши;

обмен знанием и опытом;

повышение уровня международного военного сотрудничества;

оценка возможностей военных подразделений;

подготовка лидеров батальонов в многонациональном контексте;

поддержание эффективных отношений между партнерами;

Стоит отметить, что "Три меча" имеют исключительно оборонительный характер, для увеличения безопасности Центральной и Восточной Европы. В частности, проведение военных учений поможет Украине в реформировании Вооруженных Сил.

Автор: Сергей Пышкин