Безопасная кухня для детей: основные советы

Опасность для детей скрыта за каждым уголком кухонной стенки. Здесь вам и острые предметы, и газ с кипятком, и стекло, которое легко бьется. Как же уберечь активное и любопытное чадо от травм во время очередной ревизии кухни? Для начала – ознакомьтесь со списком наших советов, сообщает 24 Канал.

Малышам интересно все незнакомое, поэтому психологи советуют знакомить детей со взрослым миром на примере игр. Так, детская интерактивная кухня научит их, что существуют потенциально опасные зоны: духовка – это источник огня и ожогов, а бытовая химия – предназначена не для того, чтобы подкрепиться перед обедом. Но иногда этого мало и даже самые усидчивы дети нечаянно перебрасывают на себя бытовую технику или разбивают посуду.

Если по мере взросления ребенка, вы решили организовать ремонт или просто улучшить систему защиты – учтите эти 6 пунктов.

Покройте пол покрытием, которое минимизирует травмы

Скользкий пол может стать первым коварным врагом вашего ребенка, поэтому начните ремонт с установления антискользящего покрытия. Если в вашей квартире осталась старая плитка, попробуйте установить накладки, которые уменьшат риск травм, покройте паркет антискользящим составом или хотя бы надевайте на ножки ребенка носки с мягкими эластичными резинками.

Поменьше углов и неустойчивых конструкций

Покупая кухонный гарнитур, сведите к минимуму количество острых углов. Это касается не только столешниц и стульев, но и ручек на тумбах. Сейчас в тренде врезные варианты, которые еще и улучшат вид фасада всей стены.

Позаботьтесь, чтобы все тумбы гарнитура были закрыты одной сплошной столешницей и между ними не образовалось щелей, куда ребенок может просунуть палец или руку. Также лучше избегать свободного пространства между полом и низом тумб.

Мебель должна быть простой и устойчивой.

Откажитесь от барной стойки и высоких стульев, ведь ребенок точно рискнет забраться на них, что грозит болезненным падением. Лучшее решение – устойчивый несложный стол на четырех персон и легкие стулья. Ребенок сможет легко ползать между их ножек и не бояться падений тяжелых конструкций.



Если у вас осталась старая мебель с острыми углами: попробуйте использовать эластичные насадки, которые крепятся на двусторонний скотч. И в завершение позаботьтесь, чтобы малыш не смог прищемить пальцы, играя с выдвижными ящиками. Для этого: оснастите их доводчиком, что обеспечит плавное закрывание дверей и ящиков или установите блокаторы, которые совсем устранят потенциальную опасность.

Ваш выход – верхние полки

Спрячьте на верхние полки опасные средства для мытья посуды, медикаменты, острые и режущие предметы, а также стеклянную посуду.

Крупы тоже интересная игрушка для детей, чтобы они не подавились мелкими продуктами – лучше перепрятать их в труднодоступное место.

Снизьте количество раскаленных предметов

Наиболее безопасной считается плита индукционного типа. Благодаря отсутствию высоких температур, она считается лучшим выбором чем газовые и электрические варианты.

Никогда не ставьте кастрюлю или сковороду на передние конфорки. Дети часто тянутся за посудой, которая стоит на плите. Поэтому кастрюле с первыми блюдами и раскаленные сковородки становятся особенно опасными предметами. Организуйте небольшую кладовку, чтобы передержать в ней горячую пищу, которую вы не можете поставить в холодильник.

Кстати, если не устанавливать выдвижные ящики под встроенной панелью плитки и заменить их раздвижными дверями, шанс травм и ожогов значительно уменьшается.

Кухонные розетки

Если вы только начинаете делать ремонт на кухне, расположите розетки над столешницей. Малыш не сможет дотянуться до них, а провода техники – будут более упорядоченным. Еще один современный вариант, который позволит скрыть опасный элемент – выдвижные розетки, встроенные в кухонную столешницу.

В квартире с завершением ремонтом помогут специальные заглушки, которые открываются только с помощью ключа.

Техника

То что не удастся спрятать – тостеры, миксеры, кухонные комбайны, кофеварки, всегда вынимайте из розетки. Не оставляйте электрические провода в зоне досягаемости. Все, что свисает со столешниц – превращается в глазах ребенка на предмет, который нужно изучить, а неудачное приземление техники грозит сильным ударом.

Важно, чтобы в максимальное количество кухонных гаджетов была встроена функция блокировки от детей: таким образом малыш не сможет воспользоваться бытовой техникой самостоятельно.