Зеленский 6-7 июля посетит Вильнюс для участия в международной конференции

Президент Украины Владимир Зеленский 6-7 июля посетит с визитом Литовскую Республику для участия в 4-й международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в Вильнюсе, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщает Офис президента Украины, во время визита также запланировано проведение переговоров Зеленского с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.