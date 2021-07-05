Мужчина устроил стрельбу возле горадминистарции Вышгорода

В Вышгороде Киевской области возле здания городской администрации мужчина устроил стрельбу из пистолета. Пострадавших в результате инцидента нет. Полиция его задержала, сообщает РБК-Украина.

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Правоохранители отметили, что мужчина пришел днем 5 июля к зданию горадминистрации Вышгорода и открыл огонь из пистолета. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.﻿

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Полиция задержала стрелявшего. При нем кроме пистолета обнаружен предмет, похожий на меч. Оружие изъято. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.﻿

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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Автор: Дмитрий Кузнецов