Леди Гага покоряет Нью-Йорк: 5 роскошных образов

Последние несколько дней Леди Гага проводит в отеле The Plaza. Именно в этом легендарном месте, где снимали фильмы "Один дома" и "Великий Гэтсби", знаменитость демонстрирует безупречные образы в стиле Старого Голливуда, сообщает 24 Канал.

Для появления на шоу American Idol знаменитость выбрала романтичное розовое платье в горошек длины миди с рукавами-фонариками. Женственности аутфиту звезда добавила благодаря аксессуарам: белым туфлям-лодочкам и мини-сумке.

Роскошные образы Леди Гаги в Нью-Йорке / фото Vogue

Затем исполнительница отправилась на прогулку в черном платье из весенне-летней коллекции Alexander McQueen. Платье с ярусами кружева шантильи и корсетным лифом особенно привлекло внимание поклонников. Его знаменитость дополнила маленькой сумкой, замшевыми туфлями и черными солнцезащитными очками.

Роскошные образы Леди Гаги в Нью-Йорке /фото Vogue

Для очередного выхода Леди Гага примерила облегающее длинное платье с вырезом и объемными рукавами-фонариками. Образ довершила прическа в духе Старого Голливуда, солнцезащитные очки и серьги-капли.

Роскошные образы Леди Гаги в Нью-Йорке / Vogue

В одном из своих очередных образов артистка превратилась в невесту. Для светского выхода она примерила белоснежный total look. Певица надела платье из прозрачного тюля в гороховый принт, а сверху накинула белоснежное пальто. Стилисты снова сделали знаменитости ее любимую прическу.

Довершили образ белые туфли и геометрическая сумка мятного цвета. Выход не обошелся без солнцезащитных очков и массивных сережек с жемчугом.

Роскошные образы Леди Гаги в Нью-Йорке / Vogue

В последний раз на лестнице отеля The Plaza свою любовь к моде Леди Гага доказала интересным образом. Знаменитость надела атласную шелковую рубашку в горошек с объемными рукавами, дополнив ее юбкой-карандашом, черными лаконичными туфлями, минималистичной сумкой.

Экстравагантный и одновременно сдержанный образ Леди Гага решила подчеркнуть ярко накрашенными губами красной помадой.