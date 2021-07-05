Лидер страны ЕС попал в список "врагов свободной прессы"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вошел в список "врагов свободной прессы". Он стал первым лидером из ЕС, который попал в данный список, сообщает РБК-Украина.

"Виктор Орбан не прекращает подрывать плюрализм и независимость СМИ с момента своего возвращения к власти в 2010 году. После превращения системы общественного вещания в орган пропаганды, частные СМИ были порабощены или заглушены" , - говорится в сообщении "Репортеров без границ".

При этом в организации отметили, что венгерские независимые СМИ подвергаются дискриминации в распространении госрекламы и в доступе к информации, которой располагают учреждения, а журналисты классифицируются как распространители "ложной информации".