Кулеба назвал главные вопросы встречи Зеленского и Меркель

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель на грядущей встрече обсудят ситуацию на Донбассе и переговоры по урегулированию. Затронут и экономические вопросы, среди которых – российский газопровод "Северный поток-2", сообщает Обозреватель.

О темах, которые должны поднять в ходе встречи на высшем уровне, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Это будет доверительный разговор между президентом и канцлером. Они будут говорить о ключевых вещах" , – отметил министр.

В частности, он назвал безопасность, Нормандский формат, "Северный поток-2", двустороннюю торговлю, инвестиции в Украину.

В связи с будущим уходом Меркель с поста Кулеба указал: пока сложно сказать, какой будет политика ФРГ, поэтому необходимо дождаться формирования новой коалиции.

Когда глава МИД Украины посещал Германию с рабочим визитом, то проводил встречи с представителями ключевых политических партий, чтобы донести до них важность и приоритетность украинской повестки дня, рассказать о том, что ожидает Украина и что готова дать.

"Мы работаем над тем, чтобы по ряду вопросов позиция Германии изменилась" , – подчеркнул министр.

Это, в частности, касается четкой и прямой поддержки ФРГ европейской перспективы Украины, ее членства в ЕС, более конструктивная позиция относительно членства страны в НАТО. Среди спорных вопросов и тема дальнейшего функционирования российского "Северного потока-2".