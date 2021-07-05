Кулеба назвал главные вопросы встречи Зеленского и Меркель
Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель на грядущей встрече обсудят ситуацию на Донбассе и переговоры по урегулированию. Затронут и экономические вопросы, среди которых – российский газопровод "Северный поток-2", сообщает Обозреватель.
О темах, которые должны поднять в ходе встречи на высшем уровне, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Это будет доверительный разговор между президентом и канцлером. Они будут говорить о ключевых вещах", – отметил министр.
В частности, он назвал безопасность, Нормандский формат, "Северный поток-2", двустороннюю торговлю, инвестиции в Украину.
В связи с будущим уходом Меркель с поста Кулеба указал: пока сложно сказать, какой будет политика ФРГ, поэтому необходимо дождаться формирования новой коалиции.
Когда глава МИД Украины посещал Германию с рабочим визитом, то проводил встречи с представителями ключевых политических партий, чтобы донести до них важность и приоритетность украинской повестки дня, рассказать о том, что ожидает Украина и что готова дать.
"Мы работаем над тем, чтобы по ряду вопросов позиция Германии изменилась", – подчеркнул министр.
Это, в частности, касается четкой и прямой поддержки ФРГ европейской перспективы Украины, ее членства в ЕС, более конструктивная позиция относительно членства страны в НАТО. Среди спорных вопросов и тема дальнейшего функционирования российского "Северного потока-2".
"Это и вопрос продажи вооружения Украине. Я считаю, что это уже вопрос принципа, это вопрос одной снайперской винтовки, условно говоря. Но это должно произойти. Мы должны эту стену сломать, потому что она является сугубо политической и, по нашему мнению, безосновательной", – заявил Кулеба.