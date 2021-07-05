В Киеве сообщили о минировании Центрального и Южного вокзалов

В Киеве временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов из-за анонимного сообщения о минировании, проводится эвакуация сотрудников и пассажиров, сообщает Интерфакс-Украина.

"Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о якобы его минировании. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали" , - говорится в сообщении пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook в понедельник.

Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Отмечается, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.