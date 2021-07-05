Зеленский попросил помощи у генсека Всемирной таможенной организации

Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации доктором Кунио Микурия и обсудил реформирование украинской таможни, сообщает Деловая столица.

Во встрече также приняли участие заместители главы Офиса президента Андрей Сибига и Юлия Свириденко, первый замминистра финансов Денис Улютин, глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин.

Президент подчеркнул, что для Украины очень важна поддержка международных партнеров в проведении реформ.

"Относительно таможенной реформы, то я не теряю надежды реформировать украинскую таможню, и это — один из моих приоритетов. Действительно, есть много вопросов о деятельности нашей таможни, сервисе и прозрачности таможенных процедур" , — отметил Зеленский.

В то же время президент добавил, что украинская таможня меняется, улучшается наполнение бюджета от ее работы, и это свидетельствует о том, что некоторые процессы стали прозрачными.

Зеленский отметил, что Всемирная таможенная организация, членом которой Украина является с 1992 года, длительное время помогает стране в образовательных программах по подготовке специалистов для таможни. Но, по его словам, Украина хотела бы еще большей помощи.

"Мы говорим о системе подготовки специалистов, технологических процессах, поддержке по обеспечению прозрачности работы таможни" , — сказал президент.

Со своей стороны Кунио Микурия отметил важность поддержания стабильного процесса реформирования украинской таможни, в котором уже есть успехи. Он выразил готовность предоставить экспертов Всемирной таможенной организации для методического сопровождения реформы и их привлечения к подготовке и повышению профессионального уровня работников Государственной таможенной службы Украины.