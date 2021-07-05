Минские соглашения выполнять необязательно, — Арестович

Минские соглашения не являются безальтернативными и не обязательны к исполнению﻿. Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала "Наш", сообщает Деловая столица.

"Все считают Минские соглашения безальтернативными и они должны быть выполнены обязательно. Это не так. Минские договоренности является доброй волей сторон. Это международно-правовой договор, который не имеет обязывающего характера. Это означает, что он выполняется только когда есть две доброй воли сторон. Это не значит, что он не может быть изменен или модернизирован, он просто безальтернативный" , — рассказал он.

По его словам, Совет безопасности ООН не утверждал Минские договоренности, на английском языке там написано "приветствует".