СБУ разоблачила конвертцентр, который вывел "в тень" почти 200 млн грн

Сотрудники Службы безопасности (СБУ) разоблачили и заблокировали деятельность межрегионального конвертационного центра в Житомирской области, через который в течение 2020-2021 годов было выведено почти 200 млн грн, сообщила пресс-служба СБУ, сообщает UBR.

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СБУ разоблачила конвертцентр, который вывел "в тень" почти 200 млн грн

Сейчас в ведомстве проверяют информацию о причастности центра к финансированию так называемой "ДНР". Досудебное расследование установило, что к организации центра причастны трое жителей Житомирской области и киевлянин.

"Они занимались минимизацией налогов, легализовали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих струк﻿тур Житомирской, Киевской и Донецкой областей", – уточнили в СБУ.
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СБУ разоблачила конвертцентр, который вывел "в тень" почти 200 млн грн

В частности, для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признак﻿ами фиктивности. Некоторые из них зарегистрированы на жителей Донецкой области.

Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли почти сотню "дропов" (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования как "транзитных").

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СБУ разоблачила конвертцентр, который вывел "в тень" почти 200 млн грн
"Формально дельцы придерживались норм финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 тысяч грн", – рассказали в Службе безопасности.﻿

Правоохранители провели шесть одновременных с﻿анкционированных обысков у фигурантов уголовного производства. Изъяли следующее:

  • бухгалтерскую документацию;
  • компьютерную технику;
  • печати фиктивных предприятий;﻿
  • несколько десятков заявлений от потенциальных "дроп﻿о﻿в" на открытие счетов в банках;
  • полторы сотни банковских карточек подставных лиц.﻿﻿
﻿"Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по двум статьям УК: ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представл﻿﻿яемых для проведения госрегистрации юрлица и ФЛП)", – резюмируют в СБУ.
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СБУ разоблачила конвертцентр, который вывел "в тень" почти 200 млн грн

Напомним, в прошлом месяце сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили масштабный центр минимизации налогов в Киеве, годовой доход которого составлял свыше 1 млрд грн.

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СБУ разоблачила конвертцентр, который вывел "в тень" почти 200 млн грн

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