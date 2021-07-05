Сотрудники Службы безопасности (СБУ) разоблачили и заблокировали деятельность межрегионального конвертационного центра в Житомирской области, через который в течение 2020-2021 годов было выведено почти 200 млн грн, сообщила пресс-служба СБУ, сообщает UBR.

СБУ разоблачила конвертцентр, который вывел "в тень" почти 200 млн грн

Сейчас в ведомстве проверяют информацию о причастности центра к финансированию так называемой "ДНР". Досудебное расследование установило, что к организации центра причастны трое жителей Житомирской области и киевлянин.

"Они занимались минимизацией налогов, легализовали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих струк﻿тур Житомирской, Киевской и Донецкой областей", – уточнили в СБУ.

﻿ СБУ разоблачила конвертцентр, который вывел "в тень" почти 200 млн грн

В частности, для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признак﻿ами фиктивности. Некоторые из них зарегистрированы на жителей Донецкой области.

Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли почти сотню "дропов" (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования как "транзитных").

СБУ разоблачила конвертцентр, который вывел "в тень" почти 200 млн грн

"Формально дельцы придерживались норм финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 тысяч грн", – рассказали в Службе безопасности.﻿

Правоохранители провели шесть одновременных с﻿анкционированных обысков у фигурантов уголовного производства. Изъяли следующее:

бухгалтерскую документацию;

компьютерную технику;

печати фиктивных предприятий;﻿

несколько десятков заявлений от потенциальных "дроп﻿о﻿в" на открытие счетов в банках;

полторы сотни банковских карточек подставных лиц.﻿﻿

﻿"Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по двум статьям УК: ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представл﻿﻿яемых для проведения госрегистрации юрлица и ФЛП)", – резюмируют в СБУ.

СБУ разоблачила конвертцентр, который вывел "в тень" почти 200 млн грн

Напомним, в прошлом месяце сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили масштабный центр минимизации налогов в Киеве, годовой доход которого составлял свыше 1 млрд грн.