Лидер "Голоса" трижды не ответила на вопрос о своем гражданстве

Лидер партии "Голос" Кира Рудик фактически отказалась подтвердить или опровергнуть слухи о наличии у нее гражданства Соединенных Штатов, сообщает Сегодня.

Депутат так четко и не ответила на трижды заданный ей ведущей вопрос в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Так, Наталья Влащенко спросила у Рудик, соответствует ли действительности информация, распространяемая некоторыми СМИ об американском гражданстве нардепа.

"Я родилась в Украине и являюсь украинкой" , – расплывчато ответила Рудик в первый раз.

Влащенко еще раз переспросила ее, уточнив, что интересуется именно наличием американского гражданства.

"Я родилась в Украине, являюсь украинкой и всегда ею была" , – осталась непреклонна Рудик.

Тогда ведущая предприняла третью попытку получить четкий ответ на поставленный вопрос, но депутат повторила свои предыдущие слова.