Синди Кроуфорд восхитила сеть подтянутой фигурой в купальнике

Синди Кроуфорд, которой в феврале этого года исполнилось 55 лет, выглядит по-прежнему потрясающе. Культовая модель эпохи 90-х сумела сохранить свою стройность и красоту, чем невероятно восхищает фолловеров, сообщает РБК-Украина.

Новый пост она посвятила своей любви - серфингу.

Синди показала, как активно провела день в кругу близких. На одном фото она уверенно стоит на доске, а на втором - плывет, лежа на животе. В специальном костюме для серфинга, под который она надела черное бикини, звезда выглядит невероятно! Подтянутая фигура Синди, как обычно, вызвала фурор среди ее фанатов. Многие также признались, что Синди вдохновила их сейчас же отправиться покорять волны.