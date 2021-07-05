В киевском метро снова возникла давка
Сегодня, 5 июля, в метро Киева наблюдается большое скопление людей, которые создали давку. Так на станции метро "Золотые ворота" стоят толпы людей и речи о социальной дистанции не идет. Также толпы людей сейчас на "Васильковской", сообщает РБК-Украина.
Фото и видео со станций опубликованы в сети.
На фото, которое было сделано на "Золотых воротах" видно, как возле выхода из метро собралась большая толпа людей. При этом неясно почему на этой станции такой ажиотаж.
А вот толпа на станции метро "Васильковская" вполне ожидаемая, ведь сегодня начался музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который проходит на ВДНХ и продлится до 11 июля. Поэтому здесь еще не один день будут толпы людей.
Отметим, что ближе всего к фестивалю находится станция метро "Выставочный центр", и там будет еще больше людей.
В КГГА отметили, что в связи с Atlas Weekend в ночь с 6 на 7 июля и в ночь с 9 на 10 июля на 1 час продлят работу метрополитена и наземного пассажирского транспорта.
Ограничения в метро
Важно, в дни проведения фестиваля с 5 по 10 июля возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Выставочный центр".
В киевском метрополитене заявили, что с 6 по 10 июля на станции "Контрактовая площадь" в вестибюле №1 (в направлении станции "Почтовая площадь") будут проходить работы по замене турникетов. В это время вестибюль будет закрыт на вход и выход для пассажиров.
Автор: Роман Мирончук