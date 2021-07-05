Против Шмыгаля открыли уголовное дело

НАБУ открыло уголовное производство по факту возможной халатности премьер-министра Дениса Шмыгаля и членов Кабинета Министров при выделении средств из фонда борьбы с COVID-19 на другие сферы государственного управления, вопреки требованиям закона, сообщает Українські Новини.

Дело открыли 2 июля во исполнении решения Высшего антикоррупционного суда, который обязал начать такое расследование.

"Решение суда выполнено", - отметили в ведомстве.

Согласно решению ВАКС, 25 мая в НАБУ поступило заявление, в котором истец заявил о совершении премьер-министром и членами Кабинета Министров уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 и ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса.

В заявлении содержится информация о совершении указанными лицами преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением) ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), а именно выделение из фонда борьбы с COVID-19 средств на другие сферы государственного управления, вопреки требованиям закона.

При этом НАБУ отказалось зарегистрировать такое уголовное производство.

После этого заявитель подал жалобу на НАБУ в суд.

15 июня ВАКС удовлетворил ее частично и обязал НАБУ начать расследование