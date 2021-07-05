В Харькове задержали экс-командира "Східного корпуса"

По неофициальной информации, причина — нападении на представителя Нацкорпуса Артема Мошенского, в которого стреляли 30 июня, сообщает Kharkiv Today.

Сегодня вечером, 5 июля, в центре Харькова на улице Сумской правоохранители задержали координатора общественной организации "Патриоты — За жизнь" Олега Ширяева.

В полиции говорят, что операцию по задержанию проводил уголовный розыск.

По неофициальным данным — проходило задержание по делу о нападении на Артема Мошенского, в которого стреляли 30 июня на улице Родниковой.

Известно, что Артем Мошенский был командиром отделения "Східний корпус", в спецроте МВД был вместе с Ширяевым. Мошенский выставлял фото из Широкино и Мариуполя, говорил в интервью, что участвовал в Широкинской операции. В 2018 году возглавил общественную организацию "Спортивный корпус" и значился соорганизатором турнира по боксу в Харькове. Потом пути Мошенского с Ширяевым разошлись (когда последний ушел в молодое крыло ОПЗЖ Ильи Кивы).