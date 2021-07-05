В США от петарды погиб вратарь сборной Латвии

Вратарь сборной Латвии по хоккею Матис Кивлениекс, принадлежавший клубу НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" ушел из жизни в 24 года. Информацию о смерти голкипера порталу подтвердил генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея, сообщает Делфи.

О причинах смерти официально не сообщается.

По неофициальной информации, которая имеется в распоряжении портала, вратарь умер от травмы, полученной в результате неосторожного обращения с пиротехникой во время празднования Дня независимости в США, который отмечают 4 июля. Осколок петарды вонзился игроку в сердце, он умер на месте.

"Коламбус" заявил, что Кивлениекс умер от падения и травмы головы.

"Коламбус Блю Джекетс" с глубокой скорбью сообщают, что накануне в возрасте 24 лет скончался вратарь Матисс Кивлениекс, к его гибели привел несчастный случай — травма головы при падении. Незамедлительно были вызваны медики, но вскоре наступила смерть", — сказано в сообщении клуба.

Матисс защищал ворота сборной Латвии на недавнем чемпионате мира в трех матчах, в том числе в матче против сборной Канады, в котором латвийцы победили 2:0, а голкипер отразил 38 бросков.

Он выступал за клубы "Кливленд Монстерз", "Коламбус Блю Джекетс", "Каламазу Уингз".

Матисс Кивлениекс защищал ворота латвийцев на трех молодежных чемпионатах мира. Он участник чемпионата мира 2018 года.