Названа причина обвала путепровода в Киеве

Обвал части путепровода на Берестейской произошел в результате недавней аварии. Реконструкция сооружения начнется в ближайшее время, сообщает РБК-Украина.

﻿ Фото: КП "Киевавтодормост"

В результате обследования путепровода, выяснилось, что обвал защитного слоя бетона и перил вызван чрезмерной нагрузкой во время удара 1 июля, когда в сооружение врезался грузовик.﻿

Пресс-служба отмечает, что именно авария повлекла деструкцию бетона в самых слабых местах сооружения. Несмотря на все, в 2020 году, путепровод был признан "ограниченно работоспособным".

"В дальнейшем предусмотрена масштабная реконструкция сооружения с заменой пролетного строения" , - пишет пресс-служба.

Фото: КП "Киевавтодормост"

Автор: Сергей Пышкин