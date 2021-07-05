Арестович назвал условия для наступления ВСУ на Донбассе

Украинская армия готова освободить Донбасс, Украина технически может идти на отвоевывание своих территорий, но руководство страны не пойдет на разрешение конфликта вооруженным путем. В то же время украинские военные пойдут в наступление, если Россия сама навяжет такой сценарий, сообщает Обозреватель.

Как заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала "Наш" оккупированные территории Донецкой и Луганской областей – это большие городские агломерации, и освобождение их вооруженным путем предусматривает неприемлемы для украинской стороны жертвы.

"На Донбассе плотные городские агломерации, и если там придется вести бои, это означает неизбежные жертвы среди мирного населения, которое являются гражданами Украины, которых мы защищаем. Это перебор для нас, мы не пойдем на это. Мы можем технически, но не хотим этого политически и гуманитарно, по-человечески. Отвоевать мы можем " , — сказал Арестович.

Единственная ситуация, в которой украинское войско может пойти в наступление на Донбассе – если Россия сама навяжет такой сценарий, отметил Арестович.

"Единственная ситуация, в которой мы можем пойти на вооруженное наступление, — это если Российская Федерация нам навяжет. Тогда это будет оборона, а затем контрнаступление. Сами мы не пойдем освобождать Донбасс военным путем" , — подчеркнул спикер украинской делегации в ТКГ.

В случае такого сценария Украина может отвоевать Донбасс. Даже если Россия прибегнет к открытому военному вмешательству в ответ на контрнаступление Вооруженных сил Украины, ей не удастся сохранить контроль над территорией, убежден Арестович.

"Даже если Российская Федерация среагирует и заведет свои войска, то по крайней мере мы можем освободить ту часть территории, которая существование этих квазиобразований сделает невозможным. Поэтому мы просто охватим, разрежем ее и будем доставать артиллерией до границы. Никакого эффективного управления или российского контроля там уже не будет " , – сказал Арестович.

И такие сценарии обсуждаются в руководстве страны, потому что военные "должны иметь планы на все случаи жизни", отметил представитель украинской делегации в ТКГ.