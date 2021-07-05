В России умер турецкий дипломат после заражения COVID-19

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о смерти генерального консула республики в Санкт-Петербурге Мехмета Ферхана Йорулмаза, сообщает Страна.ua.

Об этом глава внешнеполитического ведомства написал 5 июля в своем Твиттере.

"Сегодня скончался наш уважаемый коллега, генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаз. Выражаю соболезнования его семье" , - говорится в посте Чавушоглу в микроблоге.

О причине смерти дипломата министр ничего не сообщил. Йорулмаз родился в 1964 году. Генконсулом Турции в Петербурге его назначили недавно - в октябре 2020 года.

Согласно сообщениям посольства Турции, которую приводят российские издания, генеральный консул скончался от последствий коронавирусной инфекции.