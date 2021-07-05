В украинских вузах будут учится около 200 абитуриентов с ОРДЛО и Крыма

На подготовительные курсы в украинские вузы прибыли около 200 абитуриентов с временно оккупированных территорий Донбасса, АР Крым и города Севастополя, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом заявил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.﻿ Программу подготовительных курсов для детей из ОРДЛО и Крыма Минреинтеграции и Минобразования запустили впервые в этом году.

"В период до 31 августа они будут на учебных подготовительных курсах. Этим юношам и девушкам будет выплачиваться стипендия, почти 4600 гривен, и они будут иметь возможность готовиться к обучению в украинских вузах" , - рассказал Замлинский.

По его словам, следующим шагом будет программа для более широкого круга участников.

"Далее предусматривается программа для национально-патриотического воспитания молодежи с временно оккупированных территорий, и там будет расширенный перечень участников мероприятий, это будут дети уже от 14 лет" , - сообщил первый замминистра.

В то же время он отметил, что "власти" оккупированных территорий всеми способами препятствуют реинтеграции молодежи.