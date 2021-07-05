Китай снова атакует свои компании

Правительство Китая выбрало новое направление для атаки на собственных технологических гигантов и открыло еще один фронт в войне, которую Пекин ведет с компаниями с прошлого года, сообщает Лента.Ру.

Как пишет CNBC, теперь речь идет о регуляции сбора и защиты данных. За первые дни июля местное управление по вопросам киберпространства начало сразу несколько расследований. 2 июля было объявлено о проверке агрегатора такси Didi, связанной с безопасностью данных. 4 июля компания столкнулась с предписанием об удалении своего сервиса из магазинов приложений в стране. 5 июля стало известно о расследованиях в отношении Boss Zhipin, разработчика приложения для поиска работы, а также дочерних организаций Full Truck Alliance, которая предлагает онлайн-решения в сфере доставки грузов. При этом Didi и Boss Zhipin недавно вышли на биржу в США.

Давление Пекина на местных технологических гигантов растет не первый месяц, при этом ранее акцент делался на вопросах конкуренции и регуляции финансовых технологий. Теперь же власти обратили внимание на вопросы хранения данных. Начавшиеся проверки проходят на основании уже действующего законодательства, однако вскоре в силу должны вступить и новые правила, которые будут регулировать то, как компании собирают, хранят и передают информацию. Готовится также и закон о защите персональных данных.

"Мы, безусловно, можем ожидать значительного ужесточения в том, что касается пользовательских данных, когда эти два закона начнут действовать. Это определенно еще один фронт (регуляции. — Прим.)" , — сказала Кендра Шефер, партнер в консалтинговой компании Trivium China.

При этом суть нынешних претензий к Didi не вполне ясна, отмечает Bloomberg. Проверка началась всего через два дня после выхода компании на биржу, и регулятор объявил, что она связана с рисками для безопасности данных, национальной безопасности и общественных интересов. Деталей того, на чем именно сделан акцент в расследовании и какое Didi грозит наказание, пока нет. В июне агрегатор такси столкнулся и с подозрениями в антимонопольных нарушениях.

Меры последовали на фоне ужесточения политики Пекина в отношении технологических гигантов и борьбы с их растущим влиянием. В ноябре 2020 года по решению властей было приостановлено размещение акций Ant Group, дочернего предприятия Alibaba, из-за критики основателя компании Джека Ма, которая касалась регуляции сектора. В апреле Alibaba была оштрафована на рекордную сумму в 2,8 миллиарда долларов.