На Солнце произошла мощная вспышка, спровоцировав сбой систем на Земле

На Солнце была обнаружена вспышка, которая стала первым событием класса X, зарегистрированным с сентября 2017 года. Мощный взрыв энергии обрушился на планету, вызвав некоторые технические сбои, сообщает Обозреватель.

По словам специалистов, хотя это не несло вреда для жизни на поверхности, импульс рентгеновского излучения взаимодействовал с магнитным полем Земли, вызывая проблемы в работе электронных приборов и радиочастот, пишет Express.

По данным американского космического агентства NASA, интенсивная солнечная вспышка произошла вечером в субботу, 3 июля. Обсерватория солнечной динамики (SDO), которая отслеживает Солнце 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, сфотографировала явление в 15:29 по восточному стандартному времени (10:29 по восточному поясному времени). Событие классифицировали как X1.5 ("X" обозначает самый мощный класс, а цифра указывает на силу вспышки).

Самая мощная вспышка за четыре года произошла на Солнце 3 июля. Источник: express.co.uk

По словам астронома из Норвегии Роба Стаммеса, который руководит обсерваторией космической погоды, из-за этого явления все его инструменты ненадолго вышли из строя.

"Это впервые за много лет. Магнитные возмущения случаются особенно редко" , – сказал он.

Вспышка была классифицирована как событие класса X1.5. Источник: NASA

Отмечается, что в целом солнечные вспышки и бури могут вызвать технические отключения, нарушить работу спутников и даже в самых серьезных случаях вызвать скачки напряжения. Предполагается, что эта X-вспышка вызвала радиовсплеск и выброс электрического тока в земле, который повлиял на инструменты астронома.

Предполагается, что вспышка возникла из-за пятна на Солнце. Источник: NASA

По данным Space Weather, она возникла из-за новообразованного солнечного пятна AR2838 (временные пятна на фотосфере Солнца, которые холоднее других его частей, они выглядят как черные точки и вызваны спутыванием магнитных линий).

Факты о звезде в солнечной системе. Источник: express.co.uk