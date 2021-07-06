Названы симптомы головной боли при новых штаммах коронавируса

Профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор назвал признаки головной боли при коронавирусе. Об этом сообщает The Telegraph, сообщает Лента.Ру.

По словам специалиста, головная боль стала наиболее часто встречающимся симптомом заражения новыми варианта COVID-19. Так, две трети зараженных жалуются на этот недуг, тогда как среди людей в возрасте старше 40 лет этот симптом встречается в половине случаев.

Спектор отметил, что в большинстве случаев пациенты испытывают умеренную или сильную боль, которая длится от трех до пяти дней. Прием анальгетиков при этом не помогает. Эксперт уточнил, что обычно боль ощущается с обеих сторон головы, она может быть пульсирующей, острой или давящей.

Ученый добавил, что у 15 процентов пациентов это единственный симптом заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что штамм коронавируса, обнаруженный в Индии и начавший активно распространяться в других регионах мира, появился в результате двух мутаций. Лихорадка, кашель, утомляемость, потеря вкуса и обоняния остаются одними из наиболее показательных симптомов заболевания. Однако у нового штамма также есть и новые симптомы, которые больше напоминают простуду.