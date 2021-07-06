В Шотландии нашли огромный герб Украины

В Шотландии украинские эмигранты расчистили гигантский герб, установленный в высокогорье, сообщает УНИАН.

Каменную плиту с изображением герба Богдан и Наталья Настюк нашли еще в 2019 году. Выяснилось, что двухметровый тризуб в память о родной земле установили в этой местности бывшие украинские военнопленные, которые служили в дивизии "Галичина" и Украинской повстанческой армии.

В 1947 году, после окончания Второй мировой войны освобожденных из немецких лагерей воинов приютила Великобритания, часть из них оказалась в Шотландии на сельскохозяйственных работах.

"Они построили здесь свою маленькую Украину" , - сказал Богдан Настюк.

Стелу с тризубом очистили от мха, отмыли и установили указатель.