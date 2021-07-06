С карт ПриватБанка снимают деньги без ведома владельцев

У украинцев с карт ПриватБанка пропадают тысячи гривен. Операции якобы проходят в качестве оплаты "развлечений", которыми владельцы карт не пользовались. И если за обычную оплату услуг без верификации с помощью СМС можно вернуть деньги, то в случае с онлайн-играми и развлечениями вернуть средства будет куда сложнее, сообщает Обозреватель.

В самом "Привате" говорят: с каждым конкретным случаем нужно разбираться отдельно. Всего в редакцию обратилось трое читателей, каждый из которых стал жертвой обмана. Каждый раз средства списывались якобы за "развлечения", не приходило подтверждение о снятие средств и каждый раз это были клиенты "Привата".

По правилам платежных систем вернуть средства можно в том случае, если операция проходила без 3D-secure. Это СМС сообщение с паролем, которое приходит при попытке оплатить какую-либо услугу или товар в интернете. Однако, в случае с верификацией привязки своей карты, например, в какой-либо игре, такое СМС может и не приходить.

В таком случае, чтобы украсть деньги со счета достаточно всего лишь узнать номер карты и три последние цифры с обратной стороны. Когда вы отдаете свою карту официанту, кассиру, или продавцу, любой из них может незаметно подсмотреть или пронести через камеру обе стороны вашей банковской карты. В таком случае вы также можете стать жертвой обмана.