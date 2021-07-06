В ПАСЕ обсудили прогресс Украины за последние годы

Представители постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблеи Совета Европы и докладчики мониторинговой миссии ПАСЕ обсудили изменения в Украине, произошедшие с 2018 года, в том числе реформу медийного законодательства, сообщает Корреспондент.

Об этом рассказала в интервью заместитель главы фракции "Слуга народа", заместитель члена постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ Евгения Кравчук.

"Мы рассказали о прогрессе Украины в разных направлениях… Больше всего (представителей мониторинговой миссии ПАСЕ - ред.) интересовала реформа медийного законодательства, которая осуществляется вместе с офисом Совета Европы. Это наши партнеры в ее разработке и мы действительно ищем тот баланс, чтобы обеспечить и свободу слова, и защиту информационного пространства от вражеской пропаганды" , - рассказала Кравчук.

Народный депутат подчеркнула, что члены мониторинговой миссии ПАСЕ хорошо понимают, что угроза такой пропаганды существует со стороны Российской Федерации. По слова Кравчук, мониторинговую миссию также интересовало, как расследуются в Украине нападения на журналистов.

Кравчук также сообщила, что члены мониторинговой миссии встретились с вице-спикером украинского парламента Еленой Кондратюк, с представителями различных общественных организаций.

По словам народного депутата, представители мониторинговой миссии планируют во время своего визита в Украину встретиться с Генеральным прокурором, с директором НАБУ, с руководством НАПК, ГБР, высшего антикоррупционного суда.

"То есть со всеми правоохранительными органами, которые задействованы в антикоррупционной инфраструктуре. Также будет отдельная встреча с министром культуры и информационной политики и министром развития громад и территорий" , - добав ила Кравчук.

Она отметила, что кроме этого "запланированы более детальные встречи с представителями комитетов Верховной Рады, профиль которых представляет интерес для Совета Европы и мониторинговой миссии - это антикоррупционный комитет, комитеты по вопросам свободы слова, правовой политики, по вопросам защиты прав человека и деоккупации".

Кравчук напомнила, что последний раз мониторинговая миссия ПАСЕ была в Украине в 2018 году.

"Это первый визит мониторинговой миссии ПАСЕ с 2018 года. В год выборов (президентских и парламентских 2019 г. в Украине - ред.) мониторинги не проходили, а после из-за Covіd были ограничены передвижения представителей миссии" , - отметила Кравчук.

Как сообщалось, мониторинговая миссия ПАСЕ находится с визитом в Украине 5-8 июля.