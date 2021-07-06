В Польше погибла украинская заробитчанка

В Польше погибла 24-летняя жительница Тернополя Натия Кирия. Без матери остался маленький ребенок, сообщает Корреспондент.

Сообщается, что Натия Кирия переехала в Польшу вместе с 3-летним сыном к своей матери Ярославе Витык, которая давно живет и работает в соседней стране. После переезда украинка работала на местной заправке.

“Девушка вместе с матерью возвращалась с работы и ей внезапно стало плохо. В городке есть только амбулатория, поэтому Натию экстренно отправили вертолетом в Познань. Однако, врачам не удалось спасти жизнь девушке и через несколько часов она скончалась в реанимации” , - говорится в сообщении.

О результатах вскрытия польские врачи пока не сообщили. В социальных сетях знакомые девушки рассказали, что Натия никогда не жаловалась на плохое здоровье.

Родные и знакомые Натии организовали сбор средств для семьи женщины, чтобы помочь доставить тело домой, а также для ее сына, который остался на попечении бабушки.