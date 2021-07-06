Германия поделится с Балканами COVID-вакциной

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ предоставит странам Западных Балкан 3 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом в понедельник, 5 июля, она заявила в ходе виртуальной конференции по Западным Балканам, сообщает Корреспондент.

"Из тех 30 млн доз, которые ФРГ передаст в рамках инструмента COVAX, 3 млн будут напрямую как можно скорее направлены странам Западных Балкан" , - подчеркнула Меркель.

Также, она заявила о важности будущего членства стран Западных Балкан в ЕС. По словам Канцлера, в ходе видеоконференции президент Франции Эммануэль Макрон "очень четко" высказался в поддержку перспективы присоединения шести стран к ЕС.

В конференции приняли участие главы правительств Сербии, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Косово, а также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен отметила: "Нашим первым приоритетом является ускорение повестки расширения в регионе и оказание поддержки нашим западно-балканским партнерам в их усилиях по проведению необходимых реформ для продвижения по европейскому пути".