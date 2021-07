6 июля 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В Казахстане - День рождения первого президента, День столицы, в Чили - День посадки деревьев, в Перу - День учителя, в Финляндии - Праздник лета и поэзии, День Эйно Лейно, в США - День управления воздушным движением, День обеда с вашим веб-мастером, День чехла от зонта, День жареной курицы, День ролла, День виртуальных объятий с виртуальным помощником, в Чехии - День памяти Яна Гуса, в Литве - День государственности, в Испании - Праздник «Сан-Фермин» в Памплоне, в Малави - День независимости, в Замбии - День единства, на Островах Кука - Праздник совета арики, в Дании - День битвы при Фредерисии, сообщает УНИАН.

Памятные даты 6 июля, годовщины и события

В 1785 году по предложению Томаса Джефферсона Конгресс Соединенных Штатов провозгласил, что основной денежной единицей страны является доллар. В 1792 году был создан Филадельфийский монетный двор, где чеканили первые американские доллары. Внешний облик бумажного доллара постоянно менялся. Свой современный вид он получил в 1928 году, когда для однодолларовой и других банкнот был принят дизайн, предложенный русским эмигрантом – художником и теософом Сергеем Макроновским.

6 июля 1885 года во Франции впервые вакцина против бешенства была испытана на человеке. До этого времени бешенство было неизлечимой болезнью. История такова - 9-летнего Йозефа Майстера укусила бешеная собака, сельский врач посоветовал его матери обратиться к Луи Пастеру – знаменитому тогда микробиологу и химику, который занимался разработкой вакцины против бешенства. Женщина привезла сына в Париж, но у Пастера не было лицензии, и лечить ребенка он не имел права. Но без его помощи ребенок бы умер. Поэтому ученый решился – в течение 10 часов он вводил сильные дозы сыворотки ребенку. Мальчик выжил, став первым человеком, вылеченным от бешенства. В благодарность за свое спасение Майстер всю жизнь ухаживал за могилой ученого и работал сторожем в Институте Пастера. Когда в 1940 году гитлеровские войска вторглись во Францию, и солдаты потребовали от Майстера вскрыть гробницу Пастера, тот предпочел покончить с собой, но не осквернил прах ученого.

6 июля 1928 года в Нью-Йорке состоялся первый в мире полностью озвученный киносеанс.

В 1952 году в Лондоне последний трамвай вышел на маршрут от Вулвиджа до Нью-Кросса. В конце пути вагон, которым управлял заместитель директора Управления лондонского транспорта, вышел из строя и был взят на буксир вызванным на помощь вагоном-«пенсионером».

6 июля 1957 года на празднике, проходившем в ливерпульском пригороде Вултоне, произошла судьбоносная встреча 16-летнего Джона Леннона и 15-летнего Пола Маккартни. Вскоре юные музыканты стали вместе писать собственные песни. К ним присоединился гитарист Джордж Харрисон, а в 1962 году - ударник Ринго Старр. Ребята назвали свою группу «The Beatles» («Жуки») и, подобно другим ливерпульским ансамблям, выступали в небольших клубах. В 1961 году их менеджером стал Брайен Эпстайн, молодой торговец грампластинками. Он придумал ребятам новый имидж: вместо кожаных курток появились дорогие строгие костюмы. После выступления «The Beatles» в лондонском эстрадном театре «Палладиум» в 1963 году они прославились на всю страну, а сенсационный успех на американском телевидении годом позже принес им международную известность. В 1970 году вышел последний альбом битлов - «Пусть будет так» (Let It Be). В том же году группа распалась, и каждый из участников ансамбля пошел своим путем. Леннон выпустил несколько альбомов в соавторстве со своей женой, художницей Йоко Оно. В 1980 году он был застрелен одним из своих фанатов в Нью-Йорке. Пол Маккартни и сегодня продолжает свою творческую карьеру, а еще он входит в первую десятку самых состоятельных музыкантов планеты.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 6 июля чтит память мученицы Агриппины Римлянской. Другие названия праздника: «Канун Иванова дня (Ивана Купала)», «Ивановские ночи», «Лютые коренья». Купальницей день прозвали потому, что в давние времена возник обычай 6 июля массово купаться в водоемах. Считалось, что в этот день нужно собирать целебные травы и растения, а ночь на Ивана Купала всегда считалась мистической. Поэтому на окна и на порог клали крапиву, чтобы нечистая сила не проникла в дом.

Что сегодня нельзя делать

Этот день нельзя проводить в одиночестве. Не одалживайте деньги - они к вам не вернутся. А если нашли на улице деньги или что-то ценное, не берите – считалось, что это происки нечисти.

Приметы на 6 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

муравьи спешат спрятаться в норки - к скорому ненастью;

не слышно трелей птиц – в жаркой погоде.

Именины 6 июля

Именины у Антона, Артемия, Германа, Алексея, Петра и Александра.