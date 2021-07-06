АМКУ начал расследование возможного сговора на рынке электроэнергии

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование о наличии или отсутствии в действиях участников рынка электроэнергии нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в заявлении АМКУ. Как указано в сообщении, расследование иницировали из-за существенных колебаний объемов купли-продажи на рынке электроэнергии в последние несколько дней, в частности на рынке "на сутки вперед" (РСВ), причиной которых является уменьшение закупки ресурса на РСВ отдельными участниками на фоне роста объемов закупки на рынке двусторонних договоров (РДД), что это в свою очередь привело к резкому - на треть - снижению цены в первые дни июля, отмечается в сообщении.

"По мнению специалистов АМКУ, к этим последствиям могло привести синхронное поведение определенных участников рынка электроэнергии" , - отметили в комитете, добавив, что похожие действия происходят периодически, а значит могут быть умышленными.

Как отметили в АМКУ, синхронность и периодичность таких действий приводят к снижению или росту цены на РСВ из-за уменьшения или увеличения спроса соответственно, а следствием этого является изменение структуры рынка, в том числе уровня конкуренции.

Известно, что НКРЭКУ в ответ на резкое снижение цены на РСВ со 2 по 4 июля рекомендовала участникам рынка - как потребителям, так и производителям электроэнергии - не ориентироваться на РСВ как индикатив цены в двусторонних договорах, а использовать фиксированную цену, по которой продается и покупается ресурс.

Среди компаний, которые резко снизили спрос на РСВ, НКРЭКУ выделила "Д.Трейдинг" (группа ДТЭК), тогда как последняя отвергла обвинения и призвала регулятора срочно устранить манипуляции и спекуляции, искажающие, по мнению компании, реформу рынка электроэнергии Украины.