Врачи задокументировали первую смерть от черной плесени
Первый летальный случай мукормикоза, или «черной плесени», зафиксировали в Гватемале у женщины, страдавшей диабетом, сообщает Лента.Ру.
"Эпидемиолог доктор Эдвин Кальгуа сообщил, что пациентка с подтвержденным мукормикозом страдала сахарным диабетом, несмотря на необходимое лечение, она скончалась 29 июня", — сообщили в Минздраве страны на странице в Twitter.
Врачи связали этот случай с тем, что пациентка переболела коронавирусной инфекцией, которая сильно ослабила ее организм. Медики изучают еще несколько подозрительных летальных исходов, которые могут быть связаны с «черной плесенью». Однако они пока лабораторного подтверждения не получили.
Мукормикоз, или "черная плесень", — это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог.