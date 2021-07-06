Врачи задокументировали первую смерть от черной плесени

Первый летальный случай мукормикоза, или «черной плесени», зафиксировали в Гватемале у женщины, страдавшей диабетом, сообщает Лента.Ру.

"Эпидемиолог доктор Эдвин Кальгуа сообщил, что пациентка с подтвержденным мукормикозом страдала сахарным диабетом, несмотря на необходимое лечение, она скончалась 29 июня" , — сообщили в Минздраве страны на странице в Twitter.

Врачи связали этот случай с тем, что пациентка переболела коронавирусной инфекцией, которая сильно ослабила ее организм. Медики изучают еще несколько подозрительных летальных исходов, которые могут быть связаны с «черной плесенью». Однако они пока лабораторного подтверждения не получили.