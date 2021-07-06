Бывшего главу РГА приговорили к 9 годам заключения

В Хмельницкой области приговорили к 9 годам лишения свободы за взятку в $ 17,2 тыс. экс-главу РГА Виктора Солодкого, которому сообщили о подозрении в 2018 году, сообщает Зеркало недели.

Как передает Офис генпрокурора, приговором Изяславского районного суда Хмельницкой области назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года и конфискацией имущества.

В суде доказано, что бывший глава одной из райгосадминистрации Хмельницкой области с марта по август 2018 требовал и получил от представителя предприятия $17,2 тыс. неправомерной выгоды за вынесение распоряжения об изготовлении и утверждении технической документации по землеустройству, а также за заключение договоров аренды земельных участков для ведения сельского хозяйства сроком на 10 лет.

В то же время в ОГП отметили, что приговор суда еще не вступил в силу.