МОН присвоило кандидата наук коллеге Кивы

МОН присвоило кандидата наук коллеге Кивы

Министерство образования Украины присвоило степень кандидата наук депутату от ОПЗЖ Виктору Черному, сообщает Зеркало недели.

Об этом проинформировал журналист и блогер Даниил Мокрик в Facebook в понедельник 5 июля. По его словам, о присвоении звания кандидата Черному говорится в приказе МОН от 29 июня №735.

"Виват Академия, короче. Кандидату Черному присвоено приказом МОН от 29 июня № 735. Пока мы смотрели футбол", - пишет журналист.

Ранее журналистский проект Bihus.info сообщал, что депутат защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению с такими же фальсификациями, как и его коллега во фракции Илья Кива.

Кандидатскую Черный защищал в Межрегиональной академии управления персоналом в марте 2021 года. Научный руководитель Ильи Кивы, Владимир Гурковский, был заместителем главы диссертационного совета, перед которой Черный защищался.

Новости

analytics