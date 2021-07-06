МОН присвоило кандидата наук коллеге Кивы

Министерство образования Украины присвоило степень кандидата наук депутату от ОПЗЖ Виктору Черному, сообщает Зеркало недели.

Об этом проинформировал журналист и блогер Даниил Мокрик в Facebook в понедельник 5 июля. По его словам, о присвоении звания кандидата Черному говорится в приказе МОН от 29 июня №735.

"Виват Академия, короче. Кандидату Черному присвоено приказом МОН от 29 июня № 735. Пока мы смотрели футбол" , - пишет журналист.

Ранее журналистский проект Bihus.info сообщал, что депутат защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению с такими же фальсификациями, как и его коллега во фракции Илья Кива.

Кандидатскую Черный защищал в Межрегиональной академии управления персоналом в марте 2021 года. Научный руководитель Ильи Кивы, Владимир Гурковский, был заместителем главы диссертационного совета, перед которой Черный защищался.