Лавров пригрозил США за "недружественные действия"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег США от диалога с позиции силы. Он заявил, что после встречи в Женеве российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена США "вновь взялись за прежние нотации". По словам Лаврова, Россия будет отвечать на это жестко и решительно, сообщает Страна.ua.

Об Лавров заявил в интервью индонезийской газете "Ракьят Мердека", текст которого опубликован на сайте МИД РФ

"Российский лидер четко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах. На переговорах возражений не прозвучало. Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, с удвоенной силой взялись за прежние "нотации": мол, мы Москве "указали, четко предупредили, обозначили требования". К слову, все эти "предупреждения" стали сопровождаться угрозами: если Россия "в течение нескольких месяцев" не примет изложенные ей в Женеве "правила игры", то будет подвержена новому давлению" , - заявил Лавров

В связи с этим, Лавров указал, что такие диалоги обречены на провал.