В Украине могут начать производить COVID-вакцины: озвучены сроки

Украина рассматривает возможность выпуска вакцин от коронавируса - таких, как CoronaVac или мРНК-вакцины, сообщает Зеркало недели.

Об этом в интервью ТСН сказал заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Существуют несколько договоренностей о различных типах вакцины, есть заинтересованность со стороны иностранных партнеров локализовать производство в Украине. В ближайшее время мы получим информацию уже о фактической локализации. Самым быстрым вариантом локализации может быть производство инактивированной вакцины, например CoronaVac или мРНК-вакцины, потому что технологически цикл является относительно простым. До конца этого года мы уже получим шорт-лист структур или фармкомпаний, которые готовы локализовать или даже завершить процесс перестройки своих технологических линий" , — отметил Кузин.

В то же время он подчеркнул, что существует требование переквалификации ВОЗ не только самого препарата, но и площадки, на которой он будет производиться. Эта процедура займет около года.

Главный госсанврач напомнил, что в государственном бюджете предусмотрены 100 млн грн на создание программы, которая позволит постепенно восстановить отечественное биотехнологическое производство. До конца года планируется представить несколько прототипов отечественных тест-систем.

Кроме того, по словам Кузина, продолжаются переговоры с другими фармпредприятиями относительно локализации производства вакцины от гриппа в Украине.

"Это может быть китайское или производство других государств. Такие переговоры, я точно знаю, прошли и завершились. Сейчас идет обсуждение технических деталей. Однако, я уверен, что в этом году мы уже увидим украинско-китайский проект по локализации производства. Сейчас происходит финальный этап — будет происходить регистрация вакцины. По сути, это совместное производство на территории Украины" , — сказал Кузин.

В то же время, по словам Кузина, на возобновление собственного производства вакцин потребуется до 5 лет.