Обманы в супермаркетах: главные схемы кассиров
Во время оплаты на кассе уставший от забега по супермаркету покупатель становится прекрасным объектом для махинаций. Одни кассиры обманывают ради личной выгоды, другие – по указке администрации магазина, но в проигрыше всегда остается посетитель, сообщает Обозреватель.
Как обманывают на кассах и как уберечь свои деньги и нервы?
От обсчета до "лишнего" товара
Варианты обмана кассиром супермаркета немногочисленны, но удивительно эффективны. Дело в том, что сотрудники магазинов, через которые проходят огромное количество покупателей, хорошие психологи – они подмечают, устал ли человек, насколько он внимательно следит за действиями кассира и т.д.
Если вы во время оплаты разговариваете по телефону или находитесь в состоянии хотя бы легкого алкогольного опьянения – с большой долей вероятности вас обманут. Также стоит быть особенно внимательным, если у вас длинный список покупок: вы в зоне риска!
Итак, главные схемы кассиров:
- Лишний товар в чеке
Если кассир хочет приобрести себе что-то, то добавляет этот товар покупателю в чек. В некоторых сетях очень жесткий контроль над тем, что выносят сотрудники, потому необязательно кассир унесет свою "добычу" домой, он может пообедать ею прямо на работе. Хороший сыр, хамон, йогурт или мороженое – все зависит от пожеланий и наглости "махинатора".
- Обсчет с "другой" купюрой
Проще всего кассиру не додать сдачу. Например, покупатель протягивает купюру в тысячу или 500 гривен, а кассир дает сдачу как будто номинал был меньше. Например, как с 200 гривен. Если покупатель замечает обман, то сотрудник магазина сразу же извиняется и говорит, что ошибся. Ну с кем не бывает, правда? Доказать умысел кассира очень сложно.
- "Нет мелочи"
Этот способ обмана покупателей менее выгоден кассиру, однако не стоит его недооценивать: торговая точка при хорошем обороте может немало заработать. Когда покупатель рассчитывается за покупки, кассир не додает 30, 50 или 70 копеек – аргументируя, что "нет мелочи". Некоторые посетители супермаркета даже не пытаются спорить и уходят.
Важно знать:
1. С целью обмана в супермаркет могут специально не завозить мелочь на кассы. Хотя это прямая обязанность владельца. Требуйте!
2. Если у кассира нечем дать сдачу, он должен выдать ее вам в плюс, а не себе. Кабинет министров Украины издал постановление о том, что все, что до 5 копеек, остается в кассе супермаркета. А если вам на сдачу должны выдать 6 копеек, то в итоге округляется до 10 копеек. Но на кассах недодают намного больше.
С таким способом обмана сети украинских супермаркетов недавно столкнулся и волонтер Андрей Козак. По его словам, если миллион покупателей только за месяц недополучат по 70 копеек сдачи, тогда прибыль магазинов составит 700 тысяч гривен. Деньги из воздуха, не иначе.
- Разница цены на полке и на кассе
Сразу скажем, в выигрыше тут не кассир, а торговая точка. Естественно ценник всегда будет ниже, чем пробитая стоимость товара на кассе. Если покупатель заметит эту разницу, ему скажут, что просто "не успели внести новые цены в программу". Требуйте оплаты по ценнику в торговом зале!
Как действовать покупателю
Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов рассказал, что делать покупателю в случае обмана на кассе.
По его мнению, стоит сразу же позвать администратора и предложить два варианта развития событий: или вы вызываете полицию, или магазин возвращает деньги.
Обычно администрация предпочитает решить все "полюбовно" – проблемы никому не нужны. А в случае приезда правоохранителей это может обойтись намного дороже.
Если же администратор отказывается возмещать ущерб, полиция, по мнению эксперта, легко зафиксирует факт обсчета на кассе.
"Все определяется очень легко. У них есть количество проданного товара и фактическая сумма на кассе. Думаю, там будет плюс до сотен гривен на одну кассу", – считает Максим Несмиянов.
С полицией – дороже
Продавец одной из крупных сетей супермаркетов рассказал, что полицию покупатели вызывают чрезвычайно редко.
"Обычно покупатели не хотят тратить свое время – полицейские могут ехать несколько часов, тем более если у них есть более приоритетные вызовы. Обманутый и обиженный клиент магазина это прекрасно понимает, но только если его обсчитали на маленькую сумму.
Если же чек длинный, а человеку, например, внаглую пробили несколько несуществующих покупок, то он может пойти на принцип. В этом случае администрация старается сделать все, чтобы решить ситуацию быстро и "без органов".
Мало того, что покупателю все сразу же возместят, но и предложат какие-либо бонусы. Помню один из таких случаев, когда человеку сложили в корзину набор элитных вкусностей: хороший алкоголь, прошутто, сыры с плесенью... Но это редкость", – рассказал сотрудник супермаркета.
В любом случае лучше не допускать таких "разборок", потому самое главное - быть бдительными, следить за действиями кассиров и обязательно проверять чек. Отдохнуть и расслабиться вы сможете уже дома.