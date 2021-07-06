Цены на электроэнергию обрушили искусственно: отопительный сезон под угрозой

В первые дни июля на рынке электроэнергии произошел обвал цен. Это зафиксировала Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает UBR.

Ситуация на "рынке на сутки вперед" (РСВ) сложилась настолько серьезная, что регулятор собрался на экстренное заседание вечером в минувшее воскресенье.

В результате мониторинга оказалось, что часть игроков ушли с РСВ в пользу рынка двусторонних договоров (РДД). Итогом таких действий стало снижение спроса на 32 293 МВт*ч – или на 40% – до 47 943 МВт*ч.

Средневзвешенная цена "рынка на сутки вперед" уменьшилась 2 июля на 29% – до 1034,5 грн/МВт*ч. В последующие дни стоимость также подвергалась резким скачкам: 3 июля – 665,42 грн/МВт*ч, 4 июля – 426,06 грн/МВт*ч.

У НКРЭКУ такое "нетипичное поведение" участников рынка вызвало "серьезные вопросы".

Регулятор получил подтверждение существования "проблемы избыточной рыночной власти отдельных игроков". Последние могут снижать или повышать цену РСН – соответственно, путем уменьшения спроса или уменьшения предложения и увеличение спроса.

"Такая чрезмерная власть отдельных игроков на рынке электрической энергии несет угрозу его эффективному, конкурентному и стабильному функционированию" , – подчеркнули в НКРЭКУ, при этом не назвав, кто именно обладает "чрезмерной властью".

Поэтому ведомство ограничило до 50% объем электроэнергии, которую можно в течение одного месяца реализовывать за двусторонними контрактами между аффилированными компаниями. А также установило минимально допустимый предел для покупки электроэнергии на РСД – не менее 95%.

Кто виноват в обвале цен

Как заметила основательница "Лиги антитраста" и госуполномоченная АМКУ в 2015-2019 гг. Агия Загребельская, группа ДТЭК олигарха Рината Ахметова является одновременно одним из крупнейших производителей, потребителей и "транспортеров" электричества.

"Это позволяет группе, при необходимости, манипулировать рынком и ценой. Поднимать ее или опускать искусственно. Создавать профицит или дефицит" , – рассказала она.

По ее словам, в конце июня-в начале июля компании группы прекратили покупать электричество на открытом рынке и перешли на его закупки по двусторонним договорам "между собой". В результате из рынка "выпало" около 40% спроса и это существенно обрушило цену ниже себестоимости.

"Такая цена находится за чертой безубыточности государственных генерирующих компаний. А значит: они будут нести убытки и не смогут подготовиться к отопительному сезону, осуществить все необходимые закупки и провести плановые ремонты" , – отметила экс-госуполномоченная АМКУ.

Торпедирование украинской энергонезависимости

Этой зимой Украина запланировала экспериментально отсоединить свою энергосистему от Беларуси и России, чтобы проработать две недели в таком изолированном формате.

"Это обязательное условие для нашего дальнейшего присоединения в 2023 году к европейской энергосистеме. И такой обвал рынка может стать существенным препятствием в беспроблемном прохождении этих двухнедельных испытаний" , – подчеркнула Агия Загребельская.

Она резко раскритиковала действия упомянутого крупного игрока рынка.

"Это обычный шантаж. Такими действиями ДТЭК добивается принятия властью выгодных ему решений" , – подчеркнула основательница "Лиги антитраста".

По ее словам, компания ДТЭК лоббирует следующие вопросы:

замена руководства НКРЭКУ на лояльных ей людей;

устранение независимых трейдеров и поставщиков с рынка, которые сегодня осуществляют на нее определенное конкурентное давление;

возмещение властью затрат, которые понесет ее теплогенерация в ближайшие годы в связи с необходимостью подготовиться к новым экостандартам;

погашение долгов перед "зеленой генерацией";

отмена последнего штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом на "Западэнерго" за продажу электричества на Бурштынском энергоострове по заниженной цене;

отмена максимального ограничения цены электричества, которое не позволяет продавать ее выше установленной регулятором стоимости.

Потребителей к "разборкам" не допускают

В ответ на вопрос о том, как нужно поступить в данном случае, Агия Загребельская предложила провести расследование и наказать виновных. А также –

"наконец поделить" ДТЭК. "Потому что, имея такую власть и размеры, он будет постоянно прибегать к шантажу" , – уверен она.

По ее словам, в данном конфликте государству целесообразно было бы привлечь на свою сторону и потребителей.

"За рубежом потенциальные нарушители не столько боятся штрафов конкурентного ведомства, сколько исков потребителей о возмещении ущерба. Ведь суммы тут в десятки и сотни раз больше штрафов, а интересы потребителей в этих процессах представляют армии юристов, работающих на "гонорар успеха" , – рассказал основательница "Лиги антитраста".

Правда, отметила она, если в развитом мире потребители с юристами взимают с нарушителей ежегодно миллиарды, то в Украине АМКУ не допускает пользователей к процессу.

Агия Загребельская уверена, что в ближайшие время сложившаяся ситуация никак не отразится на платежках. Но вот в дальнейшем вырастут или платежки, или цены в магазинах, "если результаты укрепления монополии отобразятся на ценах электричества для бизнеса" .

Вопрос повышение тарифов – не за горами

Глава комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета при КГГА Олег Попенко сложившуюся на энергорынке ситуация назвал "следствием всех недореформ".

С одной стороны, отметил он, законодательство "прописано" с явными огрехами. С другой – госорганы, которые не в состоянии влиять на эти процессы.

"Страдать в этих случаях будут как всегда украинцы, как потребители. Напрямую стоимость электроэнергии на РСН никак не влияет на тарифы для населения, но как только возникают убытки у наших госкомпаний, сразу встает вопрос о том, что необходимо поднимать тарифы для населения" , – подчеркнул он.

Олег Попенко заявил, что предупреждал о подобных проблемах еще в 2019 году, когда только планировали введение рынка электроэнергии.

"Вместо периода апробации внедрения рынка электроэнергии и анализа возможных проблем, в Украине сразу ввели рынок электроэнергии, к чему это привело – мы видим сегодня" , – констатировал он.

По его словам, фактически электроэнергия 4 июня стоила в два раза дешевле, чем ее себестоимость, поэтому НКРЭКУ начала искусственно ограничивать рынок. При этом, подчеркнул эксперт, на те же действия по обвалу рынка полгода назад регулятор никак не реагировал.

Редакция UBR.ua направила запрос в ДТЭК с просьбой прокомментировать данную ситуацию, но на момент написания статьи ответа не получила.